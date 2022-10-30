Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибла женщина, возвращавшаяся из гостей – полиция

"Около 17.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Волчанские Хутора из оружия калибра 152 мм (видимо, речь идет о гаубицах. – "ГОРДОН"). В результате погибла 39-летняя местная жительница. Женщина бежала домой от гостей, когда начался обстрел", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что вследствие российских обстрелов 29 октября в регионе пострадал один человек.