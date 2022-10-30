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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибла женщина, возвращавшаяся из гостей – полиция

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Харьковскую область оккупанты обстреливают регулярно
Харьковскую область оккупанты обстреливают регулярно
Фото: Поліція Харківської області / Fаcebook (архив)

Во второй половине дня 29 октября в результате обстрела российскими оккупантами села Волчанские Хутора Харьковской области погибла местная жительница, проинформировала 30 октября в Fаcebook полиция региона.

"Около 17.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Волчанские Хутора из оружия калибра 152 мм (видимо, речь идет о гаубицах. – "ГОРДОН"). В результате погибла 39-летняя местная жительница. Женщина бежала домой от гостей, когда начался обстрел", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0s8eiF8Csqau4fnEUoRbG3tJS1UQwSFVjZEo3kqcXzDerP332bM7jPuDU8MDJrGcFl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что вследствие российских обстрелов 29 октября в регионе пострадал один человек.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщали в Офисе президента.

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, полиция, Харьковская область, артиллерия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, уголовное производство, погибшие, гаубица
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