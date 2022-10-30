Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибла женщина, возвращавшаяся из гостей – полиция

"Около 17.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Волчанские Хутора из оружия калибра 152 мм (видимо, речь идет о гаубицах. – "ГОРДОН"). В результате погибла 39-летняя местная жительница. Женщина бежала домой от гостей, когда начался обстрел", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее сегодня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что вследствие российских обстрелов 29 октября в регионе пострадал один человек.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщали в Офисе президента.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.