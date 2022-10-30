В Харьковской области судья подорвался на взрывном устройстве

"Судья подорвался на взрывном устройстве в селе Борщевая, которое длительное время находилось в оккупации", – говорится в сообщении.

Погибшему было 42 года.

"Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Дмитрия Сергеевича и разделяет боль по поводу тяжелой, невосполнимой потери", – добавили в пресс-службе.

По информации "Судебно-юридической газеты", судья помогал как доброволец саперам в разминировании.

Контекст:

После освобождения территорий Украины от российских оккупантов обнаруживается, что заминировано "фактически все", сообщил 29 октября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

С начала полномасштабного вторжения России, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на 23 октября, пиротехники очистили более 70 тыс. км² и обезвредили более 245 тыс. разного рода взрывоопасных предметов. Нужно проверить еще порядка 170 тыс. км².