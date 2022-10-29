Российские оккупанты стали минировать украинскую территорию в два раза плотнее, чем было ранее – Монастырский

"Если раньше мы могли говорить о разминировании в Луганской, Донецкой областях, то сейчас, к сожалению, мы вынуждены говорить об этом фактически на большей части территории нашего государства. Действительно, заминировано фактически все. Если мы сравниваем с, например, Киевской или Черниговской областью, то минирование примерно в два раза плотнее, чем в среднем, чем в Киевской области", – сказал он.

Министр связал это с продолжительностью пребывания там оккупантов и с более частым их использованием данного метода для сдерживания украинских войск.

"Пытаются минировать все всплошную", – подчеркнул Монастырский.

По его данным, за последние месяцы спасатели (так называемое гуманитарное разминирование) и полицейские (в том числе в квартирах) нашли около 380 тыс. взрывоопасных предметов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)