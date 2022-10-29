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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты стали минировать украинскую территорию в два раза плотнее, чем было ранее – Монастырский

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Монастырский отметил, что оккупанты минируют "все всплошную"
Монастырский отметил, что оккупанты минируют "все всплошную"
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

После деоккупации территорий Украины от российских оккупантов обнаруживается, что заминировано "фактически все", сообщил 29 октября в эфире национального телемарафона министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Если раньше мы могли говорить о разминировании в Луганской, Донецкой областях, то сейчас, к сожалению, мы вынуждены говорить об этом фактически на большей части территории нашего государства. Действительно, заминировано фактически все. Если мы сравниваем с, например, Киевской или Черниговской областью, то минирование примерно в два раза плотнее, чем в среднем, чем в Киевской области", – сказал он.

Министр связал это с продолжительностью пребывания там оккупантов и с более частым их использованием данного метода для сдерживания украинских войск.

"Пытаются минировать все всплошную", – подчеркнул Монастырский.

По его данным, за последние месяцы спасатели (так называемое гуманитарное разминирование) и полицейские (в том числе в квартирах) нашли около 380 тыс. взрывоопасных предметов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

С начала полномасштабного вторжения России, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на 23 октября, пиротехники очистили более 70 тыс. км² и обезвредили более 245 тыс. разного рода взрывоопасных предметов. Нужно проверить еще порядка 170 тыс. км².

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, полиция, минирование, спасатели, война России против Украины, разминирование, Денис Монастырский, российские оккупанты, деоккупация
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