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В Киевской области 25 октября будут слышны взрывы – пройдут учения саперов и разминирование

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В Киевской области будут уничтожать найденные мины и части боеприпасов
В Киевской области будут уничтожать найденные мины и части боеприпасов
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

Во вторник, 25 октября, в некоторых общинах Киевской области могут быть слышны звуки взрывов, предупреждает Киевская областная государственная администрация.

В Вышгородском районе Киевской области пройдут учения для саперов.

"В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении. 

Кроме того, в Бориспольском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Администрация области призвала жителей сохранять спокойствие. 

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

С начала полномасштабного вторжения России, по данным ГСЧС на 23 октября, пиротехники очистили более 70 тыс. км² и обезвредили более 245 тыс. разного рода взрывоопасных предметов. Нужно проверить еще порядка 170 тыс. км².

Теги: взрыв, Киевская область, саперы, учения, разминирование, взрывы
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