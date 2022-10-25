В Киевской области 25 октября будут слышны взрывы – пройдут учения саперов и разминирование

В Вышгородском районе Киевской области пройдут учения для саперов.

"В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Бориспольском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Администрация области призвала жителей сохранять спокойствие.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

С начала полномасштабного вторжения России, по данным ГСЧС на 23 октября, пиротехники очистили более 70 тыс. км² и обезвредили более 245 тыс. разного рода взрывоопасных предметов. Нужно проверить еще порядка 170 тыс. км².