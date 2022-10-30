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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за день обстреляли две общины Сумской области, ранена женщина – ОВА

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Россияне продолжают обстрелы приграничной Сумской области
Россияне продолжают обстрелы приграничной Сумской области
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram (архив)

Российские оккупанты в течение дня 30 августа обстреляли две пограничные общины Сумской области, Краснопольскую и Середино-Будскую, сообщил в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Всего, по его информации, зафиксировано 28 прилетов.

"По Краснопольской общине враг вел огонь из минометов калибра 82 мм (12 взрывов). В результате обстрела ранена гражданская жительница. У женщины минно-взрывная травма, и врачи извлекли из ее головы обломок", – написал чиновник.

Сейчас жизнь раненой, по его данным, вне опасности.

"Середино-Будскую общину русня обстреляла также из минометов калибра 120 мм. В общей сложности зафиксировали 16 приходов. В результате обстрела поврежден частный дом и автомобиль в одном из сел общины", – сообщил глава ОВА.

Накануне, 29 октября, россияне обстреляли пять территориальных общин Сумской области.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Сумская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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