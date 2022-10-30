Оккупанты за день обстреляли две общины Сумской области, ранена женщина – ОВА

Всего, по его информации, зафиксировано 28 прилетов.

"По Краснопольской общине враг вел огонь из минометов калибра 82 мм (12 взрывов). В результате обстрела ранена гражданская жительница. У женщины минно-взрывная травма, и врачи извлекли из ее головы обломок", – написал чиновник.

Сейчас жизнь раненой, по его данным, вне опасности.

"Середино-Будскую общину русня обстреляла также из минометов калибра 120 мм. В общей сложности зафиксировали 16 приходов. В результате обстрела поврежден частный дом и автомобиль в одном из сел общины", – сообщил глава ОВА.

Накануне, 29 октября, россияне обстреляли пять территориальных общин Сумской области.