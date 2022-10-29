Россияне из минометов, гранатометов и артиллерии обстреляли три общины Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, россияне выпустили по приграничью 40 боеприпасов из минометов, гранатометов и артиллерии.
"Под вражеским огнем была Эсманская община. Туда русня стреляла из артиллерии (вероятно, 152 мм). Зафиксировали шесть взрывов. Под обстрелами также находилась Белопольская община. Россияне выпустили 15 мин по одному из приграничных сел, – написал Живицкий. – По Зноб-Новгородской общине рашисты били из САУ (девять приходов) и также по этой территории вели обстрел из гранатомета. Прослушивалось до 10 выстрелов".
В результате обстрелов российскими оккупантами обошлось без потерь и повреждений, резюмировал глава Сумской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
Так, утром 27 октября оккупанты из "Градов" и артиллерии 152-мм калибра обстреляли центр села в Хотинской общине.