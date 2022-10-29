Россияне из минометов, гранатометов и артиллерии обстреляли три общины Сумской области – ОВА

В результате обстрелов российскими оккупантами обошлось без потерь и повреждений, отметил глава Сумской ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, россияне выпустили по приграничью 40 боеприпасов из минометов, гранатометов и артиллерии.

"Под вражеским огнем была Эсманская община. Туда русня стреляла из артиллерии (вероятно, 152 мм). Зафиксировали шесть взрывов. Под обстрелами также находилась Белопольская община. Россияне выпустили 15 мин по одному из приграничных сел, – написал Живицкий. – По Зноб-Новгородской общине рашисты били из САУ (девять приходов) и также по этой территории вели обстрел из гранатомета. Прослушивалось до 10 выстрелов".

В результате обстрелов российскими оккупантами обошлось без потерь и повреждений, резюмировал глава Сумской ОВА.

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