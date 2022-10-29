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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в субботу обстреливали Сумскую область из артиллерии, минометов и беспилотника – глава обладминистрации

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Оккупанты регулярно обстреливают Сумскую область со своей территории
Оккупанты регулярно обстреливают Сумскую область со своей территории
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

29 октября по состоянию на 21.30 российские оккупанты обстреляли пять территориальных общин Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Россияне в течение дня семь раз обстреляли приграничье Сумской области. В общей сложности было 38 приходов из артиллерии, минометов и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера. Под вражеским огнем было пять общин", – написал он.

По данным главы обладминистрации, больше всего "приходов" (16) было в Белопольской общине, по которой "русня била из артиллерийской пушки "Нона" 2С9".

Также пострадали такие общины:

  • Середино-Будская – четыре взрыва мин от миномета калибра 122 мм;
  • Эсманьская – четыре минометных "прихода";
  • Краснопольская – три выстрела из самоходной артиллерийской установки (САУ) и сброшенная с квадрокоптера взрывчатка;
  • Миропольская – прилет 10 мин калибра 120 мм.

"Во всех случаях без жертв и разрушений", – отметил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, взрывчатка, артиллерия, беспилотники, квадрокоптер, обстрелы, война России против Украины, взрывы, пушки, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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