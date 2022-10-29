Оккупанты в субботу обстреливали Сумскую область из артиллерии, минометов и беспилотника – глава обладминистрации

Оккупанты регулярно обстреливают Сумскую область со своей территории Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Россияне в течение дня семь раз обстреляли приграничье Сумской области. В общей сложности было 38 приходов из артиллерии, минометов и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера. Под вражеским огнем было пять общин", – написал он.

По данным главы обладминистрации, больше всего "приходов" (16) было в Белопольской общине, по которой "русня била из артиллерийской пушки "Нона" 2С9".

Также пострадали такие общины:

Середино-Будская – четыре взрыва мин от миномета калибра 122 мм;

Эсманьская – четыре минометных "прихода";

Краснопольская – три выстрела из самоходной артиллерийской установки (САУ) и сброшенная с квадрокоптера взрывчатка;

Миропольская – прилет 10 мин калибра 120 мм.

"Во всех случаях без жертв и разрушений", – отметил Живицкий.

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