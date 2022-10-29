Оккупанты в субботу обстреливали Сумскую область из артиллерии, минометов и беспилотника – глава обладминистрации

"Россияне в течение дня семь раз обстреляли приграничье Сумской области. В общей сложности было 38 приходов из артиллерии, минометов и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера. Под вражеским огнем было пять общин", – написал он.
По данным главы обладминистрации, больше всего "приходов" (16) было в Белопольской общине, по которой "русня била из артиллерийской пушки "Нона" 2С9".
Также пострадали такие общины:
"Во всех случаях без жертв и разрушений", – отметил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.