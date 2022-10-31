ООН и Турция согласовали движение по морскому коридору на 31 октября, из украинских портов вышли 12 судов – Мининфраструктуры Украины

Среди вышедших из Украины судов – балкер с пшеницей для Эфиопии Фото: Oleksandr Kubrakov / Twitter

"ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации "зерновой инициативы", – говорится в сообщении.

Из портов Одесса, Черноморск и Пивденный сегодня вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер Ikaria Angel c украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН, отметили в ведомстве.

Кроме того, проход в украинские порты под загрузку разрешен четырем судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.

Как пояснили в ведомстве, согласно предложению объединенного координационного центра (СКЦ), представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. "Представители Российской Федерации были проинформированы", – говорится в сообщении.

Вечером 30 октября СМИ сообщили, что ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами".

Корреспондент "Голоса Америки" в ООН Маргарет Бешер отмечала, что 30 октября суда по коридору не двигались, но их проверки продолжались.

Российское агентство РБК писало со ссылкой на заявление представительства ООН в СКЦ, что 30 октября из украинских портов вышли шесть судов с агропродукцией, "но еще не вошли в морской гуманитарный коридор".