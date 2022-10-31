ООН и Турция согласовали движение по морскому коридору на 31 октября, из украинских портов вышли 12 судов – Мининфраструктуры Украины

"ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации "зерновой инициативы", – говорится в сообщении.
Из портов Одесса, Черноморск и Пивденный сегодня вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер Ikaria Angel c украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН, отметили в ведомстве.
Кроме того, проход в украинские порты под загрузку разрешен четырем судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.
Как пояснили в ведомстве, согласно предложению объединенного координационного центра (СКЦ), представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. "Представители Российской Федерации были проинформированы", – говорится в сообщении.
Вечером 30 октября СМИ сообщили, что ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами".
Корреспондент "Голоса Америки" в ООН Маргарет Бешер отмечала, что 30 октября суда по коридору не двигались, но их проверки продолжались.
Российское агентство РБК писало со ссылкой на заявление представительства ООН в СКЦ, что 30 октября из украинских портов вышли шесть судов с агропродукцией, "но еще не вошли в морской гуманитарный коридор".
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие Черноморской зерновой инициативы и морского экспорта из Украины еще в сентябре.
США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В ведомстве сообщили, что заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе".