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ООН и Турция согласовали движение по морскому коридору на 31 октября, из украинских портов вышли 12 судов – Мининфраструктуры Украины

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Среди вышедших из Украины судов балкер с пшеницей для Эфиопии
Среди вышедших из Украины судов – балкер с пшеницей для Эфиопии
Фото: Oleksandr Kubrakov / Twitter

31 октября из украинских портов уже вышли 12 судов с агропродукцией, несмотря на приостановку участия РФ в Черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

"ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации "зерновой инициативы", – говорится в сообщении.

Из портов Одесса, Черноморск и Пивденный сегодня вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер Ikaria Angel c украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН, отметили в ведомстве.

Кроме того, проход в украинские порты под загрузку разрешен четырем судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.

Как пояснили в ведомстве, согласно предложению объединенного координационного центра (СКЦ), представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. "Представители Российской Федерации были проинформированы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02VsLiCQixAqpRmX82AqxVcdZTLf2j1GacgJ3pWAT6RQwFzMeeyJ6V3ANrerBgKCYCl

Вечером 30 октября СМИ сообщили, что ООН, Турция и Украина согласовали план движения по морскому коридору нескольких судов на 31 октября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами".

Корреспондент "Голоса Америки" в ООН Маргарет Бешер отмечала, что 30 октября суда по коридору не двигались, но их проверки продолжались.

Российское агентство РБК писало со ссылкой на заявление представительства ООН в СКЦ, что 30 октября из украинских портов вышли шесть судов с агропродукцией, "но еще не вошли в морской гуманитарный коридор".

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие Черноморской зерновой инициативы и морского экспорта из Украины еще в сентябре.

США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. В ведомстве сообщили, что заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе".

Теги: Россия, Турция, ООН, Черное море, Министерство инфраструктуры, продукты, экспорт, Эфиопия, война России против Украины, судно, пшеница, Мининфраструктуры, корабли, соглашение, морские порты Украины, зерно
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