Выход России из "зернового соглашения" свидетельствует о глубокой российской шизофрении – Климкин

Климкин: В Москве до сих пор пытаются делать вид, что кому-то диктуют условия Фото: ЕРА

"Выход России из "зернового соглашения" после атаки на Черноморский флот РФ свидетельствует о глубокой российской шизофрении. В Москве до сих пор пытаются делать вид, что ведут "специальную военную операцию" и кому-то диктуют условия. А атаку на ЧФ РФ почему-то считают "террористическим актом", – написал он.

Экс-глава МИД Украины считает, что "на самом деле даже незападному миру все понятнее, что это война, которую Россия начала и сейчас проигрывает".

"Именно сейчас есть момент говорить с незападным миром и показать природу российского режима. А от шизофрении лечения не миновать. И чем дальше, тем все более болезненным оно будет", – заявил Климкин.

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