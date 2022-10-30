Выход России из "зернового соглашения" свидетельствует о глубокой российской шизофрении – Климкин

"Выход России из "зернового соглашения" после атаки на Черноморский флот РФ свидетельствует о глубокой российской шизофрении. В Москве до сих пор пытаются делать вид, что ведут "специальную военную операцию" и кому-то диктуют условия. А атаку на ЧФ РФ почему-то считают "террористическим актом", – написал он.
Экс-глава МИД Украины считает, что "на самом деле даже незападному миру все понятнее, что это война, которую Россия начала и сейчас проигрывает".
"Именно сейчас есть момент говорить с незападным миром и показать природу российского режима. А от шизофрении лечения не миновать. И чем дальше, тем все более болезненным оно будет", – заявил Климкин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре.
США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
Украинская, российская делегации и представители ООН в совместном координационном центре в Стамбуле не смогли согласовать движение судов по гуманитарному морскому коридору 30 октября, из-за блокировки Россией экспорт сейчас невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины.
По данным ведомства, заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе".