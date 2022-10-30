"Есть основания для оптимизма". Турция ведет переговоры с Россией о "зерновом соглашении", сообщает Bloomberg

По данным СМИ, Турция как одна из сторон соглашений о морском экспорте украинского зерна сейчас ведет переговоры с РФ Фото: depositphotos.com

По словам источника агентства, "есть основания для оптимизма в отношении продвижения переговоров".

Также чиновник заявил, что суда, достигшие Стамбула, инспектируют, но новые суда, груженные зерном, в данный момент не выходят из портов Украины.

Bloomberg подчеркивает, что, если "зерновой коридор" останется закрытым, это может снова вызвать потрясения на мировых рынках сельскохозяйственных культур, усугубив голод и продовольственную инфляцию, так как Украина является одним из крупнейших в мире поставщиков пшеницы, кукурузы и растительного масла и основная часть ее экспорта идет по морю.

Агентство отмечает, что "зерновое соглашение" оказало ключевое влияние на мировые поставки, а цены на кукурузу и пшеницу снизились по сравнению с максимумами, наблюдавшимися ранее в этом году.