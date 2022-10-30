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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть основания для оптимизма". Турция ведет переговоры с Россией о "зерновом соглашении", сообщает Bloomberg

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По данным СМИ, Турция как одна из сторон соглашений о морском экспорте украинского зерна сейчас ведет переговоры с РФ
По данным СМИ, Турция как одна из сторон соглашений о морском экспорте украинского зерна сейчас ведет переговоры с РФ
Фото: depositphotos.com

В настоящий момент Турция ведет переговоры с Россией о статусе "зерновой сделки" после того, как Москва объявила о приостановке участия в ней. Об этом сообщило 30 октября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя властей Турции.

По словам источника агентства, "есть основания для оптимизма в отношении продвижения переговоров".

Также чиновник заявил, что суда, достигшие Стамбула, инспектируют, но новые суда, груженные зерном, в данный момент не выходят из портов Украины.

Bloomberg подчеркивает, что, если "зерновой коридор" останется закрытым, это может снова вызвать потрясения на мировых рынках сельскохозяйственных культур, усугубив голод и продовольственную инфляцию, так как Украина является одним из крупнейших в мире поставщиков пшеницы, кукурузы и растительного масла и основная часть ее экспорта идет по морю.

Агентство отмечает, что "зерновое соглашение" оказало ключевое влияние на мировые поставки, а цены на кукурузу и пшеницу снизились по сравнению с максимумами, наблюдавшимися ранее в этом году.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. За время действия соглашения из Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн тонн продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

Мининфраструктуры Украины в октябре заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на выход РФ из "зерновой сделки". Он также подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре.

США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

Украинская, российская делегации и представители ООН в совместном координационном центре в Стамбуле не смогли согласовать движение судов по гуманитарному морскому коридору 30 октября, из-за блокировки Россией экспорт сейчас невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Турция, Черное море, продукты, переговоры, экспорт, война России против Украины, сделка, корабли, соглашение, зерно
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