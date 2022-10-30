"Есть основания для оптимизма". Турция ведет переговоры с Россией о "зерновом соглашении", сообщает Bloomberg

По словам источника агентства, "есть основания для оптимизма в отношении продвижения переговоров".
Также чиновник заявил, что суда, достигшие Стамбула, инспектируют, но новые суда, груженные зерном, в данный момент не выходят из портов Украины.
Bloomberg подчеркивает, что, если "зерновой коридор" останется закрытым, это может снова вызвать потрясения на мировых рынках сельскохозяйственных культур, усугубив голод и продовольственную инфляцию, так как Украина является одним из крупнейших в мире поставщиков пшеницы, кукурузы и растительного масла и основная часть ее экспорта идет по морю.
Агентство отмечает, что "зерновое соглашение" оказало ключевое влияние на мировые поставки, а цены на кукурузу и пшеницу снизились по сравнению с максимумами, наблюдавшимися ранее в этом году.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. За время действия соглашения из Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн тонн продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
Мининфраструктуры Украины в октябре заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.
29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на выход РФ из "зерновой сделки". Он также подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре.
США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
Украинская, российская делегации и представители ООН в совместном координационном центре в Стамбуле не смогли согласовать движение судов по гуманитарному морскому коридору 30 октября, из-за блокировки Россией экспорт сейчас невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины.