Боррель и Гутерриш обсудили "зерновую сделку"

"Поговорил по телефону с генсеком ООН Антонио Гутерришем для обсуждения сделки по Черному морю и координации действий по обеспечению экспорта зерна и удобрений из Украины", – написал глава европейской дипломатии.
Он подчеркнул, что Россия должна вернуться к соглашению, позволяющему доставить продовольствие миру по морскому коридору.
"ЕС сыграет свою роль в борьбе с глобальным продовольственным кризисом", – добавил Боррель.
Call with @UN SG @antonioguterres to discuss Black Sea deal & coordinate actions to ensure grain & fertiliser export from Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022
Russia must go back to agreement to allow maritime corridor for food to reach the world. The EU will play its part to counter the global food crisis
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. За время действия соглашения из Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн тонн продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
Мининфраструктуры Украины в октябре сообщило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.
29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на выход РФ из "зерновой сделки". Он также подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре.
США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
Украинская, российская делегации и представители ООН в совместном координационном центре в Стамбуле не смогли согласовать движение судов по гуманитарному морскому коридору 30 октября, из-за блокировки Россией экспорт сейчас невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины.