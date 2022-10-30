Боррель и Гутерриш обсудили "зерновую сделку"

Боррель и Гутерриш скоординировали действия по обеспечению экспорта зерна и удобрений из Украины Фото: EPA (архив)

"Поговорил по телефону с генсеком ООН Антонио Гутерришем для обсуждения сделки по Черному морю и координации действий по обеспечению экспорта зерна и удобрений из Украины", – написал глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что Россия должна вернуться к соглашению, позволяющему доставить продовольствие миру по морскому коридору.

"ЕС сыграет свою роль в борьбе с глобальным продовольственным кризисом", – добавил Боррель.