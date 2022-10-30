Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной. В МИД Украины напомнили о российских преступлениях

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин "неоднократно говорил", что Россия "никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров" и что это якобы делает именно Украина.
"Готовность России, включая ее президента Путина, к переговорам остается неизменной", – сказал Лавров.
При этом он говорит, что в России "всегда готовы выслушать западных коллег", акцентируя внимание на "инициативы со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером".
Лавров также считает, что России должны "предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и ее безопасности".
Очередные заявления из России прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины.
"Поведение россиян такое предсказуемое: если они совершат преступление вечером, ожидайте, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергали риску голода миллионы людей, сегодня имитируют готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", – твитнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
The pattern of Russian behavior is so predictable: if they commit a crime in the evening, expect them to propose ‘talks’ in the morning. Yesterday they put millions of people at the risk of hunger, today they imitate readiness for negotiations. No one should get fooled by this.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 30, 2022
Спикер МИД Олег Николенко ответил на заявления Лаврова в Fаcebook.
"Единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год", – написал он.
По словам украинского дипломата, "тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов".
"Заявление Лаврова о готовности к переговорам – не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии. Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя", – объяснил Николенко.
Он от имени Украины поблагодарил международных партнеров, которые "стоят плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за существование".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом.
17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".