Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной. В МИД Украины напомнили о российских преступлениях

Николенко: Пока Россия совершает преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Fаcebook

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин "неоднократно говорил", что Россия "никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров" и что это якобы делает именно Украина.

"Готовность России, включая ее президента Путина, к переговорам остается неизменной", – сказал Лавров.

При этом он говорит, что в России "всегда готовы выслушать западных коллег", акцентируя внимание на "инициативы со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером".

Лавров также считает, что России должны "предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и ее безопасности".

Очередные заявления из России прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Поведение россиян такое предсказуемое: если они совершат преступление вечером, ожидайте, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергали риску голода миллионы людей, сегодня имитируют готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", – твитнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

The pattern of Russian behavior is so predictable: if they commit a crime in the evening, expect them to propose ‘talks’ in the morning. Yesterday they put millions of people at the risk of hunger, today they imitate readiness for negotiations. No one should get fooled by this. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 30, 2022

Спикер МИД Олег Николенко ответил на заявления Лаврова в Fаcebook.

"Единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год", – написал он.

По словам украинского дипломата, "тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов".

"Заявление Лаврова о готовности к переговорам – не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии. Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя", – объяснил Николенко.

Он от имени Украины поблагодарил международных партнеров, которые "стоят плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за существование".

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