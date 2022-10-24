Посол России в США заявил, что Вашингтон "с позиции сильного" предлагает переговоры об Украине, и назвал условия

По словам Антонова, для этого Россия должна "остановить специальную военную операцию", как называют войну в российском обществе, убрать российские войска со всей территории Украины включительно с Крымом, а также "начать думать" о выплатах Украине репараций.
Российский посол считает, что с Москвой "по-прежнему говорят с позиции сильного" и "через губу", и выразил сомнения, что на этой основе можно о чем-то договариваться.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский еще в июле говорил, что после всех трагедий за время войны украинцы не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
3 сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк писал в Twitter, что "сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории, как и будущий объем выплат Россией репараций".
Предыдущая должность посла Антонова – заместитель министра обороны России.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Вторжению предшествовали попытки телефонных и очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.
Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом.
В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.
17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".