Посол России в США заявил, что Вашингтон "с позиции сильного" предлагает переговоры об Украине, и назвал условия

По словам Антонова, для этого Россия должна "остановить специальную военную операцию", как называют войну в российском обществе, убрать российские войска со всей территории Украины включительно с Крымом, а также "начать думать" о выплатах Украине репараций.

Российский посол считает, что с Москвой "по-прежнему говорят с позиции сильного" и "через губу", и выразил сомнения, что на этой основе можно о чем-то договариваться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент Украины Владимир Зеленский еще в июле говорил, что после всех трагедий за время войны украинцы не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

3 сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк писал в Twitter, что "сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории, как и будущий объем выплат Россией репараций".

Предыдущая должность посла Антонова – заместитель министра обороны России.