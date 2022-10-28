Кулеба: Всех, кто считает, что нужно вести переговоры с Путиным, просто приглашаю в Украину. Пусть приедут, мы их отвезем в Изюм

Кулеба отметил, что всегда были те, кто говорит, что "не все так однозначно".
"Но это не то, что не мейнстримно – это очень-очень маргинальные изолированные голоса. Они всегда были, это нормально. Потому что Россия тоже не сидела десятилетиями, сложа руки. Она подкармливала и воспитала целое поколение экспертов, политиков, частей общества, которые заряжены исключительно на Россию и качают их нарратив. Но они сейчас находятся на маргинесе", – сказал он.
Министр привел в качестве примера письмо группы либеральных демократов Конгресса США к президенту США Джо Байдену.
"Это демократы с левым уклоном, скажем так. [...] Но даже они, сделав шаг и опубликовав это письмо к президенту Байдену, черещ несколько дней его отозвали. И это не просто так произошло. Это был результат определенной работы. О чем это говорит? Что даже те, кто пытается исказить эту реальность и завести все сквозь призму того, что надо договариваться с Путиным – есть достаточно сил в столицах наших партнеров, чтобы ставить этих людей на место", – сказал министр.
Кулеба напомнил, что конгрессмены отозвали это письмо и отметил, что это их внутренняя политика.
"На самом деле наша позиция очень четкая: вы если уже начинаете такие вещи говорить, если считаете себя такими крутыми – независимо от того, к какому политическому лагерю вы относитесь – так вы не играйте в дипломатию, говорите прямо: "Мы хотим, чтобы Россия победила, чтобы еще больше женщин было изнасиловано в Украине российскими солдатами, чтобы еще больше массовых могил с замученными украинцами появилось". Потому что это и есть путь, который они предлагают. А они прикрываются красивыми словами, там "переговоры с Путиным". Каких им еще доказательств не хватает, чтобы понять, что с президентом Путиным сейчас нет смысла вести переговоры, что он настроен исключительно на войну? Я, кстати, всех скептиков, всех адвокатов этой точки зрения, независимо от их пренадлежности, просто приглашаю в Украину. Пусть приедут, мы из отвезем в Изюм. Пусть спустятся в раскопанную могилу, из которой достали замученного россиянами украинца, – пусть постоят там две минуты. Потом пусть возвращаются к себе в столицу и думают, какую позицию озвучивать", – сказал он.
24 октября группа из 30 когрессменов левого крыла Демократической партии США направила Байдену письмо с призывом кардинально пересмотреть стратегию относительно войны в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией. Политики во главе с председателем Прогрессивной группы Конгресса Прамилой Джаяпал призывают Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".
25 октября письмо отозвали. Джаяпал заявила, что обращение, подписанное 30 левыми демократами, обнародовали без надлежащей проверки.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом.
17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".