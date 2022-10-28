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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Всех, кто считает, что нужно вести переговоры с Путиным, просто приглашаю в Украину. Пусть приедут, мы их отвезем в Изюм

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Кулеба: Россия подкармливала и воспитала целое поколение экспертов, политиков, которые качают ее нарратив
Кулеба: Россия подкармливала и воспитала целое поколение экспертов, политиков, которые качают ее нарратив
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что западные политики, которые считают, что Украина должна вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, должны приехать в Украину и посетить территории, которые были под российской оккупацией. Об этом он заявил в интервью "1+1", которое вышло 28 октября.

Кулеба отметил, что всегда были те, кто говорит, что "не все так однозначно".

"Но это не то, что не мейнстримно – это очень-очень маргинальные изолированные голоса. Они всегда были, это нормально. Потому что Россия тоже не сидела десятилетиями, сложа руки. Она подкармливала и воспитала целое поколение экспертов, политиков, частей общества, которые заряжены исключительно на Россию и качают их нарратив. Но они сейчас находятся на маргинесе", – сказал он.

Министр привел в качестве примера письмо группы либеральных демократов Конгресса США к президенту США Джо Байдену.

"Это демократы с левым уклоном, скажем так. [...] Но даже они, сделав шаг и опубликовав это письмо к президенту Байдену, черещ несколько дней его отозвали. И это не просто так произошло. Это был результат определенной работы. О чем это говорит? Что даже те, кто пытается исказить эту реальность и завести все сквозь призму того, что надо договариваться с Путиным – есть достаточно сил в столицах наших партнеров, чтобы ставить этих людей на место", – сказал министр.

Кулеба напомнил, что конгрессмены отозвали это письмо и отметил, что это их внутренняя политика.

"На самом деле наша позиция очень четкая: вы если уже начинаете такие вещи говорить, если считаете себя такими крутыми – независимо от того, к какому политическому лагерю вы относитесь – так вы не играйте в дипломатию, говорите прямо: "Мы хотим, чтобы Россия победила, чтобы еще больше женщин было изнасиловано в Украине российскими солдатами, чтобы еще больше массовых могил с замученными украинцами появилось". Потому что это и есть путь, который они предлагают. А они прикрываются красивыми словами, там "переговоры с Путиным". Каких им еще доказательств не хватает, чтобы понять, что с президентом Путиным сейчас нет смысла вести переговоры, что он настроен исключительно на войну? Я, кстати, всех скептиков, всех адвокатов этой точки зрения, независимо от их пренадлежности, просто приглашаю в Украину. Пусть приедут, мы из отвезем в Изюм. Пусть спустятся в раскопанную могилу, из которой достали замученного россиянами украинца, – пусть постоят там две минуты. Потом пусть возвращаются к себе в столицу и думают, какую позицию озвучивать", – сказал он.

24 октября группа из 30 когрессменов левого крыла Демократической партии США направила Байдену письмо с призывом кардинально пересмотреть стратегию относительно войны в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией. Политики во главе с председателем Прогрессивной группы Конгресса Прамилой Джаяпал призывают Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

25 октября письмо отозвали. Джаяпал заявила, что обращение, подписанное 30 левыми демократами, обнародовали без надлежащей проверки. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Конгресс США, переговоры, Изюм, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Демократическая партия
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