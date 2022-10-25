Группа конгрессменов отозвала письмо к Байдену с призывом к изменению стратегии и прямым переговорам с Россией

Об этом говорится в заявлении главы этой группы Прамилы Джаяпал, опубликованном 25 октября.

Джаяпал заявила, что обращение, подписанное 30 левыми демократами, обнародовали без надлежащей проверки.

Это письмо было обнародовано после высказывания лидера республиканцев в нижней палате Конгресса Кевина Маккарти. Он говорил, что США уменьшат помощь Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре.

"Близость этих заявлений создала неприятное впечатление, что демократы, которые решительно и единодушно поддерживали и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, каким-то образом солидаризируются с республиканцами, которые стремятся прекратить американскую поддержку президента [Украины Владимира] Зеленского и Вооруженных сил Украины", – отметила Джаяпал.

Каждая война заканчивается дипломатией, "и эта тоже закончится после победы Украины", добавила она.

"Письмо, отправленное вчера, хотя и повторяет этот основной принцип, было смешано с оппозицией GOP против поддержки справедливой защиты украинцами своего национального суверенитета. Как таковое – это отвлекающий маневр в данный момент, и мы отзываем письмо", – подчеркнула она.