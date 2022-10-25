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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Группа конгрессменов отозвала письмо к Байдену с призывом к изменению стратегии и прямым переговорам с Россией

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Джаяпал: Мы отзываем письмо, отправленное вчера
Джаяпал: Мы отзываем письмо, отправленное вчера
Фото: ЕРА

Прогрессивная фракция Конгресса США отозвала свое письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призывала кардинально пересмотреть стратегию США относительно войны в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

Об этом говорится в заявлении главы этой группы Прамилы Джаяпал, опубликованном 25 октября. 

Джаяпал заявила, что обращение, подписанное 30 левыми демократами, обнародовали без надлежащей проверки. 

Это письмо было обнародовано после высказывания лидера республиканцев в нижней палате Конгресса Кевина Маккарти. Он говорил, что США уменьшат помощь Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре. 

"Близость этих заявлений создала неприятное впечатление, что демократы, которые решительно и единодушно поддерживали и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, каким-то образом солидаризируются с республиканцами, которые стремятся прекратить американскую поддержку президента [Украины Владимира] Зеленского и Вооруженных сил Украины", – отметила Джаяпал. 

Каждая война заканчивается дипломатией, "и эта тоже закончится после победы Украины", добавила она. 

"Письмо, отправленное вчера, хотя и повторяет этот основной принцип, было смешано с оппозицией GOP против поддержки справедливой защиты украинцами своего национального суверенитета. Как таковое – это отвлекающий маневр в данный момент, и мы отзываем письмо", – подчеркнула она. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Джо Байден, Конгресс США, переговоры, Владимир Зеленский, суверенитет
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