"Довольно поразительно". Байден прокомментировал назначения Сунака на пост премьера Великобритании и неправильно произнес его имя

Кроме того, Байден неправильно произнес имя нового премьера

"Раши Сунук сейчас премьер-министр Великобритании. Як бы сказал мой брат "фигура"... Довольно поразительно", – сказал Байден.

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Видео: The Telegraph / YouTube

Сегодня Санук официально стал премьер-министром Великобритании. Он встретился с королем Чарльзом III. Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца. После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.

В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона "за его невероятные достижения на посту премьер-министра" и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, "были допущены некоторые ошибки", которые "не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки".