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"Довольно поразительно". Байден прокомментировал назначения Сунака на пост премьера Великобритании и неправильно произнес его имя

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Байден назвал назначение Сунака на пост премьер-министра "довольно поразительным"
Байден назвал назначение Сунака на пост премьер-министра "довольно поразительным"
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил: то, что Риши Сунак становиться новым премьер-министров Великобритании, "имеет значение". Его комментарий прозвучал во время церемонии в Белом доме, посвященной индуистскому празднику Дивали 24 октября, сообщил телеканал BBC.

Кроме того, Байден неправильно произнес имя нового премьера

"Раши Сунук сейчас премьер-министр Великобритании. Як бы сказал мой брат "фигура"...   Довольно поразительно", – сказал Байден.

ВИДЕО
Видео: The Telegraph / YouTube

Сегодня Санук официально стал премьер-министром Великобритании. Он встретился с королем Чарльзом III. Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца. После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.

В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона "за его невероятные достижения на посту премьер-министра" и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, "были допущены некоторые ошибки", которые "не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки".

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

О том, что Сунак станет главой кабмина, стало известно после того, как лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт вышла из гонки за пост премьера – она не смогла получить поддержку 100 консерваторов.

Перед этим 23 октября свою кандидатуру с участия в гонке снял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, по сообщениям СМИ, имел необходимые 100 голосов консерваторов, но отказался от баллотирования, так как решил, что "это было бы просто неправильно" – пытаться стать премьером, не имея единства в парламенте.

Теги: США, Великобритания, выборы, Джо Байден, Борис Джонсон, премьер-министр, назначение, Риши Сунак
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