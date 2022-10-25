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30 левых демократов призвали Байдена искать дипломатическое решение для войны в Украине. В Госдепе ответили, что не видят желания РФ к переговорам

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30 конгрессменов призвали Байдена "удвоить усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня"
30 конгрессменов призвали Байдена "удвоить усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня"
Фото: depositphotos.com

Группа из 30 когрессменов левого крыла Демократической партии США 24 октября направила президенту Джо Байдену письмо с призывом кардинально пересмотреть стратегию относительно войны в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией. Письмо опубликовано на сайте Прогрессивистского кокуса Конгресса США.

В письме демократы во главе с председателем Прогрессивной группы Конгресса Прамилой Джаяпал призывают Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

Однопартийцы президента США выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с Москвой для прекращения затяжной войны, и напоминают о ее глобальных последствиях – вплоть до роста цен в США и опасности ядерного удара РФ.

"Мы не питаем иллюзий относительно трудностей, связанных с взаимодействием с Россией, учитывая ее возмутительное и незаконное вторжение в Украину и ее решение о дополнительных незаконных аннексиях украинской территории. Однако если есть способ положить конец войне, сохранив свободу и независимость Украины, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины", – говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что стимулом к прекращению боевых действий могут стать "некоторые формы ослабления санкций". Также они призывают международное сообщество установить гарантии безопасности Украины, приемлемые для всех сторон, особенно для украинцев.

Как отмечает The Washington Post, многие демократы резко отвергли письмо, что побудило Джаяпал выступить с заявлением, разъясняющим позицию прогрессистов. Она подчеркнула, что они по-прежнему поддерживают Украину и обязательство Байдена обеспечить представительство Украины в любых дискуссиях о ее будущее.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс, реагируя на письмо, сказал Reuters, что США неоднократно слышали от украинских партнеров, что эта война закончится только путем дипломатии и диалога. Вместе с тем Штаты не слышали ни одного ответного заявления или воздержания от Москвы о том, что они готовы добросовестно участвовать в этой дипломатии и диалоге, добавил он.

Координатор по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом получил письмо. По его словам нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов заняться серьезной дипломатией, чтобы положить конец войне.

"Когда вы видите и слушаете его риторику, и вы видите другие вещи, будь то зверства, военные преступления, авиаудары по гражданской инфраструктуре, которые совершают русские, становится ясно, что Путин не настроен на переговоры", – цитирует Кирби канал CNN.

Он добавил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский должны сами определить, когда наступит подходящее время вернуться за стол переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая журналистам по поводу этого письма, заявила, что любые решения о переговорах с РФ будет принимать только сама Украина и ее президент.

"Мы очень четко выразились: ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должен будет принять президент Зеленский... Эта война – неспровоцированная война, жестокая война, которую начал президент Путин. Он может закончить эту войну в любой момент. Он может покончить с этим сегодня, если захочет", – цитирует ее пресс-служба Белого дома.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных и очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом. В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен. Причина – отсутствие с российской стороны конкретики, которую можно было бы обсуждать

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Джо Байден, Конгресс США, переговоры, война России против Украины, Джон Кирби, Нед Прайс
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