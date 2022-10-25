30 левых демократов призвали Байдена искать дипломатическое решение для войны в Украине. В Госдепе ответили, что не видят желания РФ к переговорам

В письме демократы во главе с председателем Прогрессивной группы Конгресса Прамилой Джаяпал призывают Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

Однопартийцы президента США выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с Москвой для прекращения затяжной войны, и напоминают о ее глобальных последствиях – вплоть до роста цен в США и опасности ядерного удара РФ.

"Мы не питаем иллюзий относительно трудностей, связанных с взаимодействием с Россией, учитывая ее возмутительное и незаконное вторжение в Украину и ее решение о дополнительных незаконных аннексиях украинской территории. Однако если есть способ положить конец войне, сохранив свободу и независимость Украины, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины", – говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что стимулом к прекращению боевых действий могут стать "некоторые формы ослабления санкций". Также они призывают международное сообщество установить гарантии безопасности Украины, приемлемые для всех сторон, особенно для украинцев.

Как отмечает The Washington Post, многие демократы резко отвергли письмо, что побудило Джаяпал выступить с заявлением, разъясняющим позицию прогрессистов. Она подчеркнула, что они по-прежнему поддерживают Украину и обязательство Байдена обеспечить представительство Украины в любых дискуссиях о ее будущее.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс, реагируя на письмо, сказал Reuters, что США неоднократно слышали от украинских партнеров, что эта война закончится только путем дипломатии и диалога. Вместе с тем Штаты не слышали ни одного ответного заявления или воздержания от Москвы о том, что они готовы добросовестно участвовать в этой дипломатии и диалоге, добавил он.

Координатор по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом получил письмо. По его словам нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов заняться серьезной дипломатией, чтобы положить конец войне.

"Когда вы видите и слушаете его риторику, и вы видите другие вещи, будь то зверства, военные преступления, авиаудары по гражданской инфраструктуре, которые совершают русские, становится ясно, что Путин не настроен на переговоры", – цитирует Кирби канал CNN.

Он добавил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский должны сами определить, когда наступит подходящее время вернуться за стол переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая журналистам по поводу этого письма, заявила, что любые решения о переговорах с РФ будет принимать только сама Украина и ее президент.

"Мы очень четко выразились: ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должен будет принять президент Зеленский... Эта война – неспровоцированная война, жестокая война, которую начал президент Путин. Он может закончить эту войну в любой момент. Он может покончить с этим сегодня, если захочет", – цитирует ее пресс-служба Белого дома.