Заблокировано движение 218 судов, участвующих в "зерновой инициативе" – Мининфраструктуры Украины

В министерстве подчеркнули, что вывоз зерна был фактически заблокирован в сентябре Фото: ЕРА (архив)

"В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях", – написал он.

По данным министерства, 95 судов уже загружены, вышли из украинских портов и ожидают инспекции для отправки к конечному потребителю; 101 судно ожидает инспекции на вход в украинские порты, остальные 22 судна загружены и ждут выхода из украинских портов.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что Украина не нарушала ни одного пункта "зернового соглашения" и "не останавливала движение грузов через "зерновой коридор", даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру".

"Также было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к гражданским судам, участвующим в инициативе. Вместе с тем отмечаем, что фактическая блокада "зернового коридора" со стороны Российской Федерации началась еще в сентябре", – заявили в ведомстве.

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