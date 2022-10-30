ООН, Украина и Турция уведомили Россию, что 1 ноября по "зерновому коридору" пройдут 14 судов – журналистка

"ООН, Турция и Украина согласовали план движения 14 судов в понедельник и проинформировали Россию "в соответствии с установленными процедурами СКЦ (совместного координационного центра. – "ГОРДОН")", – написала журналистка.

По ее данным, также ожидает прохода по "зерновому коридору" 21 судно.

Бешер отметила, что 30 октября судна по коридору не двигались, но их проверки продолжались.

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре.

США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

Украинская, российская делегации и представители ООН в совместном координационном центре в Стамбуле не смогли согласовать движение судов по гуманитарному морскому коридору 30 октября, из-за блокировки Россией экспорт сейчас невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины.

По данным ведомства, заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе".