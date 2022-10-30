Польша пообещала Украине поддержку в экспорте зерна

"Решение России остановить Черноморскую зерновую инициативу – еще одно доказательство того, что она не намерена придерживаться никаких международных договоренностей. Польша вместе с партнерами из ЕС готова работать дальше, чтобы помочь Украине и нуждающимся транспортировать необходимые товары", – заявили в МИД.

Russia's decision to halt the Black Sea Grain Initiative is yet another proof that Moscow is not willing to uphold any international agreements.



Poland, together with its EU partners, stands ready to work further to help Ukraine and those in need to transport essential goods. — Ministry of Foreign Affairs * (@PolandMFA) October 30, 2022

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Президент Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на выход РФ из "зерновой сделки". Он также подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре.

США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

Украинская, российская делегации и представители ООН в совместном координационном центре в Стамбуле не смогли согласовать движение судов по гуманитарному морскому коридору 30 октября, из-за блокировки Россией экспорт сейчас невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины.