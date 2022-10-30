Данилов: Заявления из РФ о якобы атаке на Севастополь через "зерновой коридор" – бред и осеннее обострение

Данилов заявил, что в России "постоянно что-то там себе выдумывают" Фото: ЕРА

О том, что якобы атаковавшие российские корабли беспилотники были запущены в районе побережья в районе Одессы и что один из них мог быть запущен из "зернового коридора", заявило 30 октября в Telegrаm минобороны России. "По мнению специалистов", которых упоминают в России, старт мог быть с гражданского судна.

"Бред параноидальный, [...] обострение, наверное, осеннее у представителей Российской Федерации. Это просто невозможно. Дело в том, что те корабли, которые выходят с зерном, – они не имеют отношения никакого к процессам, которые происходят в нашей стране, которая на сегодняшний день (часть) оккупирована, та, что под названием Крым", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что в России "постоянно что-то там себе выдумывают".