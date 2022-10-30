Данилов: Заявления из РФ о якобы атаке на Севастополь через "зерновой коридор" – бред и осеннее обострение

О том, что якобы атаковавшие российские корабли беспилотники были запущены в районе побережья в районе Одессы и что один из них мог быть запущен из "зернового коридора", заявило 30 октября в Telegrаm минобороны России. "По мнению специалистов", которых упоминают в России, старт мог быть с гражданского судна.
"Бред параноидальный, [...] обострение, наверное, осеннее у представителей Российской Федерации. Это просто невозможно. Дело в том, что те корабли, которые выходят с зерном, – они не имеют отношения никакого к процессам, которые происходят в нашей стране, которая на сегодняшний день (часть) оккупирована, та, что под названием Крым", – сказал Данилов.
Он подчеркнул, что в России "постоянно что-то там себе выдумывают".
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре.
США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
Украинская, российская делегации и представители ООН в совместном координационном центре в Стамбуле не смогли согласовать движение судов по гуманитарному морскому коридору 30 октября, из-за блокировки Россией экспорт сейчас невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины.
По данным ведомства, заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе".