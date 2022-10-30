Зеленский: Сначала они говорили о "боевых птицах", потом о "боевых насекомых", теперь – о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы

Зеленский напомнил, что 218 судов сейчас ожидают возможности везти продовольствие по экспортным контрактам или зайти в украинские порты.
Он отметил, что, в частности, судно с 40 тыс. тонн пшеницы, зафрахтованное Продовольственной программой ООН для Эфиопии, не может выйти из порта Черноморск, "потому что Россия шантажирует мир голодом".
"Что мир услышал? Что будто кто-то из зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о "боевых птицах", потом – о "боевых насекомых", теперь – о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну что можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Россия – это единственный виновник того, что продукты питания будут сейчас дорожать для разных людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии.
"Неделю за неделей Россия тормозила "зерновой коридор", несмотря на свои же обещания партнерам, и теперь заблокировала его полностью... Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. И это, кстати, ответ всем, кто говорит о переговорах с Россией", – добавил президент.
Он пообещал, что Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортная "зерновая инициатива" работала и дальше.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре.
США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
30 октября из-за блокировки Россией морской экспорт был невозможен, сообщили в Мининфраструктуры Украины. По данным ведомства, заблокировано движение 218 судов, которые участвуют в "зерновой инициативе".
Вечером 30 октября ряд СМИ сообщил, что ООН, Турция и Украина согласовали план движения 14 судов 1 ноября и проинформировали об этом Россию "в соответствии с установленными процедурами". Официального подтверждения этой информации пока нет.