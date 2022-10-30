Зеленский: Сначала они говорили о "боевых птицах", потом о "боевых насекомых", теперь – о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы

Зеленский о россиянах: Ну что можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса Фото: president.gov.ua

Зеленский напомнил, что 218 судов сейчас ожидают возможности везти продовольствие по экспортным контрактам или зайти в украинские порты.

Он отметил, что, в частности, судно с 40 тыс. тонн пшеницы, зафрахтованное Продовольственной программой ООН для Эфиопии, не может выйти из порта Черноморск, "потому что Россия шантажирует мир голодом".

"Что мир услышал? Что будто кто-то из зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о "боевых птицах", потом – о "боевых насекомых", теперь – о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну что можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия – это единственный виновник того, что продукты питания будут сейчас дорожать для разных людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии.

"Неделю за неделей Россия тормозила "зерновой коридор", несмотря на свои же обещания партнерам, и теперь заблокировала его полностью... Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. И это, кстати, ответ всем, кто говорит о переговорах с Россией", – добавил президент.

Он пообещал, что Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортная "зерновая инициатива" работала и дальше.