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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Победа дается нам тяжело. Но она непременно будет

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Мы ведем войну не восемь месяцев, а восемь лет и восемь месяцев. Мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю
Мы ведем войну не восемь месяцев, а восемь лет и восемь месяцев. Мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю
Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Тот факт, что Украина уже почти девять лет противостоит агрессору и освобождает свои территории, свидетельствует о стойкости нации и желании победить в войне. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал в Facebook 31 октября.

"Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, численность населения которого больше нашего в четыре раза, военный потенциал которого кратно превышает наши возможности. Мы ведем войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве. Мы ведем войну не восемь месяцев, а восемь лет и восемь месяцев. Все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить. Выдержали бы другие страны такое давление?" – написал он. 

Залужный рассказал, что сегодня российские оккупанты применили для ударов по гражданской инфраструктуре Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитные ракеты С-300, четыре БПЛА типа Shahеd-136 и один БПЛА "Ланцет-3". В Генштабе ВСУ информировали, что 45 из 55 крылатых ракет украинские защитники сегодня сбили. 

"Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02ZfBTDceNpP7VRyq1Wc9ghiwvi6GQaPkipCY8jtMcoVTbvUi7ecWtFGAEo3E8znZvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине. 13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: беспилотники, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Валерий Залужный, российские оккупанты, воздушная тревога
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