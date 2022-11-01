Залужный: Победа дается нам тяжело. Но она непременно будет

"Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, численность населения которого больше нашего в четыре раза, военный потенциал которого кратно превышает наши возможности. Мы ведем войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве. Мы ведем войну не восемь месяцев, а восемь лет и восемь месяцев. Все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить. Выдержали бы другие страны такое давление?" – написал он.
Залужный рассказал, что сегодня российские оккупанты применили для ударов по гражданской инфраструктуре Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитные ракеты С-300, четыре БПЛА типа Shahеd-136 и один БПЛА "Ланцет-3". В Генштабе ВСУ информировали, что 45 из 55 крылатых ракет украинские защитники сегодня сбили.
"Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине. 13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.