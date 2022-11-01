Залужный: Победа дается нам тяжело. Но она непременно будет

Мы ведем войну не восемь месяцев, а восемь лет и восемь месяцев. Мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю Фото предоставлено Олегом Пальчиком

"Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, численность населения которого больше нашего в четыре раза, военный потенциал которого кратно превышает наши возможности. Мы ведем войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве. Мы ведем войну не восемь месяцев, а восемь лет и восемь месяцев. Все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить. Выдержали бы другие страны такое давление?" – написал он.

Залужный рассказал, что сегодня российские оккупанты применили для ударов по гражданской инфраструктуре Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитные ракеты С-300, четыре БПЛА типа Shahеd-136 и один БПЛА "Ланцет-3". В Генштабе ВСУ информировали, что 45 из 55 крылатых ракет украинские защитники сегодня сбили.

"Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)