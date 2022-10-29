Залужный заявил Милли, что несмотря на огневое преимущество и увеличение количества войск РФ не имеет успеха в войне против Украины

"Сообщил своему визаву, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на следующих ключевых задачах: освободить оккупированные территории; не допустить захвата врагом новых участков; обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны; продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий", – заявил он.
По словам Залужного, "несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет".
"Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом", – заявил главнокомандующий ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 октября, составили около 69 700 военных, 2640 танков, 272 самолета, 251 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".