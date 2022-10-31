В результате утренней атаки России травмированы 13 украинцев – Нацполиция

"У нас 13 человек травмированы в результате сегодняшних атак Российской Федерации. Конечно, мы будем вместе с СБУ, прокуратурой устанавливать ущерб и фиксировать преступления, которые были совершены сегодня на территории Украины", – сказал он.
Клименко не сообщил других деталей о пострадавших. Известно, что травмированные в результате атаки есть в Киевской, Черкасской, Харьковской областях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Россияне запустили более 50 ракет Х-101 и Х-555, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты. Кроме того, Харьков атаковали ракетами из систем С-300.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.