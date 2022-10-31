В результате утренней атаки России травмированы 13 украинцев – Нацполиция

"У нас 13 человек травмированы в результате сегодняшних атак Российской Федерации. Конечно, мы будем вместе с СБУ, прокуратурой устанавливать ущерб и фиксировать преступления, которые были совершены сегодня на территории Украины", – сказал он.

Клименко не сообщил других деталей о пострадавших. Известно, что травмированные в результате атаки есть в Киевской, Черкасской, Харьковской областях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)