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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удар оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры в Черновицкой области очень ощутим для всей энергосистемы Украины – ОВА

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Пожар на объекте критической энергетической инфраструктуры локализован, отметил глава Черновицкой ОВА
Пожар на объекте критической энергетической инфраструктуры локализован, отметил глава Черновицкой ОВА
Фото: Віталій Коваль / Facebook (иллюстративное)

В результате ракетного удара российских оккупантов по объекту критической энергетической инфраструктуры в Черновицкой области произошло возгорание, он получил повреждение.

Об этом 31 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Руслан Запаранюк.

"На место происшествия выехали все соответствующие службы. Пожар локализован. Восемь человек получили незначительные телесные повреждения (порезы), в медицинской помощи не нуждаются", – написал руководитель ОВА.

По словам Запаранюка, последствия удара оккупантов "очень ощутимы для всей энергосистемы Украины".

"Мы пока не можем предоставлять больше информации, чтобы не корректировать огонь. К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал, критические. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Пострадавших среди населения нет", – резюмировал глава Черновицкой ОВА.

https://www.facebook.com/RuslanZaparaniuk/videos/648975673397902/

В результате утреннего нападения России на энергетическую систему Украины в Киеве и шести областях введены ограничения электроснабжения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, пожар, Черновицкая область, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, энергосистема, Черновицкая ОГА, российские оккупанты, Руслан Запаранюк
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