Удар оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры в Черновицкой области очень ощутим для всей энергосистемы Украины – ОВА

Об этом 31 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Руслан Запаранюк.
"На место происшествия выехали все соответствующие службы. Пожар локализован. Восемь человек получили незначительные телесные повреждения (порезы), в медицинской помощи не нуждаются", – написал руководитель ОВА.
По словам Запаранюка, последствия удара оккупантов "очень ощутимы для всей энергосистемы Украины".
"Мы пока не можем предоставлять больше информации, чтобы не корректировать огонь. К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал, критические. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Пострадавших среди населения нет", – резюмировал глава Черновицкой ОВА.
В результате утреннего нападения России на энергетическую систему Украины в Киеве и шести областях введены ограничения электроснабжения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.