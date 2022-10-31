Удар оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры в Черновицкой области очень ощутим для всей энергосистемы Украины – ОВА

Об этом 31 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Руслан Запаранюк.

"На место происшествия выехали все соответствующие службы. Пожар локализован. Восемь человек получили незначительные телесные повреждения (порезы), в медицинской помощи не нуждаются", – написал руководитель ОВА.

По словам Запаранюка, последствия удара оккупантов "очень ощутимы для всей энергосистемы Украины".

"Мы пока не можем предоставлять больше информации, чтобы не корректировать огонь. К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал, критические. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Пострадавших среди населения нет", – резюмировал глава Черновицкой ОВА.

В результате утреннего нападения России на энергетическую систему Украины в Киеве и шести областях введены ограничения электроснабжения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)