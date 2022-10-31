В Киеве и шести областях Украины введены ограничения электроснабжения. Графики почасовых отключений отменены

В "Укрэнерго" заявили, что новые удары России усугубили ситуацию в энергосистеме Украины Фото: EPA

По его словам, под ракетные удары России попали электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

"В результате массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в Киеве, Черкассах, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Полтавской областях", – отметил Галущенко.

Министр также попросил украинцев в тех населенных пунктах, которые не пострадали от обстрелов, максимально снизить потребление электроэнергии, поскольку это поможет энергетикам быстрее возобновить энергоснабжение.

В государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" заявили, что новые удары России усугубили ситуацию в энергосистеме, поэтому графики отключений, которые ввели с 6.00 во всех регионах Украины, были отменены.

"Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей. В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также попросили украинцев экономить электроэнергию, поскольку это поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.