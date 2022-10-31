В Киеве и шести областях Украины введены ограничения электроснабжения. Графики почасовых отключений отменены

По его словам, под ракетные удары России попали электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.
"В результате массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в Киеве, Черкассах, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Полтавской областях", – отметил Галущенко.
Министр также попросил украинцев в тех населенных пунктах, которые не пострадали от обстрелов, максимально снизить потребление электроэнергии, поскольку это поможет энергетикам быстрее возобновить энергоснабжение.
В государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" заявили, что новые удары России усугубили ситуацию в энергосистеме, поэтому графики отключений, которые ввели с 6.00 во всех регионах Украины, были отменены.
"Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей. В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" также попросили украинцев экономить электроэнергию, поскольку это поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.
27 октября в "Укрэнерго" дали команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.
28 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи со значительным дефицитом электроэнергии – от 20 до 50% – система энергообеспечения Киева работает в экстренном режиме. Поэтому электроснабжение будет временно выключаться во всех районах столицы.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.