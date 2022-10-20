Юрий Швец: Массовый обстрел Украины – это месть крысеныша за то, что ВСУ бьют орков на поле боя

"Момент переломный. Я внимательно слежу за американскими, британскими военными аналитиками, и общее мнение таково, что этот, если его можно назвать, "человек" – он проигрывает. Он проигрывает войну. Причем проигрывает не то что какое-то сражение – он вообще все проигрывает. Но, будучи научен в подворотне, что когда ты проигрываешь, надо повышать ставки, он их повышает. Повышая ставки, он себя загоняет все дальше и дальше в угол или в яму. И это действует на его психику. Поэтому, с одной стороны, ситуация переломная – это хорошо для Украины. Потому что этот перелом должен продолжиться наступлением ВСУ на юге, на востоке с полным изгнанием врага с территории материковой Украины, скажем так. Я имею в виду Донбасс и большую часть того, что он [Путин] захватил на юге", – сказал Швец.

Освобождение временно оккупированного Крыма, по его мнению, произойдет весной следующего года.

"Но с другой стороны, вы видите последний пример: массовый обстрел городов Украины из ракет. Это месть крысеныша стране за то, что она бьет его. Это месть украинскому народу за то, что ВСУ бьет орков на поле боя. Ну такая сущность человека. Поэтому нужно... Мне нравится формула американцев. Когда спрашивают: "Почему вы сразу не поставили все оружие? Или почему не двинуть этого Путина сразу и не выгнать самым страшным оружием?" – они говорят: "Есть одна опасность – опасность термоядерной войны. Надо ее избежать. Поэтому, – говорят хорошие американские аналитики, – мы переходим брод, перескакивая с камушка на камушек". Степ бай степ, как говорят американцы. То есть момент переломный. Он будет переломным в нашу пользу. Но нужно это все делать постепенно, очень осторожно. Меньше риторики публичной, а больше побед на поле боя", – пояснил Швец.

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube