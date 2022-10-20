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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Юрий Швец: Массовый обстрел Украины – это месть крысеныша за то, что ВСУ бьют орков на поле боя

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Последние недели российские оккупанты массированно обстреливают территорию Украины
Последние недели российские оккупанты массированно обстреливают территорию Украины
Фото: ДСНС України / Telegram

Массовым обстрелом городов Украины президент РФ Владимир Путин хочет отомстить за то, что Вооруженные силы Украины побеждают российскую армию. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил проживающий в США бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Момент переломный. Я внимательно слежу за американскими, британскими военными аналитиками, и общее мнение таково, что этот, если его можно назвать, "человек" – он проигрывает. Он проигрывает войну. Причем проигрывает не то что какое-то сражение – он вообще все проигрывает. Но, будучи научен в подворотне, что когда ты проигрываешь, надо повышать ставки, он их повышает. Повышая ставки, он себя загоняет все дальше и дальше в угол или в яму. И это действует на его психику. Поэтому, с одной стороны, ситуация переломная – это хорошо для Украины. Потому что этот перелом должен продолжиться наступлением ВСУ на юге, на востоке с полным изгнанием врага с территории материковой Украины, скажем так. Я имею в виду Донбасс и большую часть того, что он [Путин] захватил на юге", – сказал Швец.

Освобождение временно оккупированного Крыма, по его мнению, произойдет весной следующего года.

"Но с другой стороны, вы видите последний пример: массовый обстрел городов Украины из ракет. Это месть крысеныша стране за то, что она бьет его. Это месть украинскому народу за то, что ВСУ бьет орков на поле боя. Ну такая сущность человека. Поэтому нужно... Мне нравится формула американцев. Когда спрашивают: "Почему вы сразу не поставили все оружие? Или почему не двинуть этого Путина сразу и не выгнать самым страшным оружием?" – они говорят: "Есть одна опасность – опасность термоядерной войны. Надо ее избежать. Поэтому, – говорят хорошие американские аналитики, – мы переходим брод, перескакивая с камушка на камушек". Степ бай степ, как говорят американцы. То есть момент переломный. Он будет переломным в нашу пользу. Но нужно это все делать постепенно, очень осторожно. Меньше риторики публичной, а больше побед на поле боя", – пояснил Швец.

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, Юрий Швец, контрнаступление
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