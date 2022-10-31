"Отплатим за каждый удар". В Генштабе ВСУ отреагировали на массированный ракетный обстрел Украины Россией

Соответствующий пост опубликован в Facebook Генштаба ВСУ.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ракетами и дронами оккупантов поражено 10 регионов Украины, повреждено 18 объектов, большинство из которых – энергетические.

"Казалось, что наша ярость уже не будет сильнее. Но с каждой ракетой она все больше. Отплатим за каждый удар! – говорится в сообщении. – Держимся! Вместе победим!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Одна из ракет оккупантов упала на территории Молдовы, ее сбили силы ПВО Украины.

Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.