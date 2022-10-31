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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В пределах Киева было обнаружено около 16 воздушных целей оккупантов, из них гарантированно уничтожено 12 – КГВА

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Обломки сбитых российских ракет полицейские Киевской области обнаруживают в разных районах региона, отметил Небытов
Обломки сбитых российских ракет полицейские Киевской области обнаруживают в разных районах региона, отметил Небытов
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Утром 31 октября в ходе атаки российских оккупантов по Украине в пределах Киева было обнаружено около 16 воздушных целей.

Об этом в комментарии "Вечернему Киеву" сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.  

"Из этих 16 целей гарантированно уничтожили 12. Также по состоянию на 13.00 вернули напряжение на одном из водозаборов. В ближайшее время в городе возобновят водоснабжение. Мы стараемся минимизировать последствия таких ударов. Все службы работают в чрезвычайном режиме", – отметил руководитель КГВА.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, силами ПВО сбито не менее 10 российских ракет.

"Обломки сбитых ракет оккупантов полицейские Киевской области обнаруживают сейчас в разных районах... На данный момент [на 13.07] имеем двух пострадавших и два поврежденных частных здания, а также объекты критической инфраструктуры", – написал Небытов в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, полиция, Киевская область, водоснабжение, ПВО, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, полицейский, Сергей Попко, инфраструктура, Андрей Небытов, российские оккупанты
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