В пределах Киева было обнаружено около 16 воздушных целей оккупантов, из них гарантированно уничтожено 12 – КГВА

Об этом в комментарии "Вечернему Киеву" сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"Из этих 16 целей гарантированно уничтожили 12. Также по состоянию на 13.00 вернули напряжение на одном из водозаборов. В ближайшее время в городе возобновят водоснабжение. Мы стараемся минимизировать последствия таких ударов. Все службы работают в чрезвычайном режиме", – отметил руководитель КГВА.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, силами ПВО сбито не менее 10 российских ракет.

"Обломки сбитых ракет оккупантов полицейские Киевской области обнаруживают сейчас в разных районах... На данный момент [на 13.07] имеем двух пострадавших и два поврежденных частных здания, а также объекты критической инфраструктуры", – написал Небытов в Telegram.

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