В пределах Киева было обнаружено около 16 воздушных целей оккупантов, из них гарантированно уничтожено 12 – КГВА

Об этом в комментарии "Вечернему Киеву" сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.
"Из этих 16 целей гарантированно уничтожили 12. Также по состоянию на 13.00 вернули напряжение на одном из водозаборов. В ближайшее время в городе возобновят водоснабжение. Мы стараемся минимизировать последствия таких ударов. Все службы работают в чрезвычайном режиме", – отметил руководитель КГВА.
По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, силами ПВО сбито не менее 10 российских ракет.
"Обломки сбитых ракет оккупантов полицейские Киевской области обнаруживают сейчас в разных районах... На данный момент [на 13.07] имеем двух пострадавших и два поврежденных частных здания, а также объекты критической инфраструктуры", – написал Небытов в Telegram.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.