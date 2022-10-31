Кличко пообещал вернуть водоснабжение потребителям части Киева через несколько часов

Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

Ранее он отмечал, что из-за повреждения энергообъекта возле Киева в результате атаки российских оккупантов ракетами и дронами 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

"Через три-четыре часа водоснабжение вернем потребителям левого берега Киева и частично – правого", – написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что энергоснабжение уже частично возобновлено в Деснянском районе столицы.

"Специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию", – резюмировал Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Одна из ракет оккупантов упала на территории Молдовы, ее сбили силы ПВО Украины.

Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.