В минобороны Молдовы заявили, что не зафиксировали полета сбитой Украиной российской ракеты в воздушном пространстве страны

Об этом говорится в сообщении минобороны Молдовы в Facebook.
"В контексте соответствующего инцидента сообщаем, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова. Отметим, что осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности", – написали в оборонном ведомстве.
Указывается, что на место падения российской ракеты отправились инженеры национальной армии.
Об упавшей ракете российских оккупантов в районе северной окраины населенного пункта Наславча, расположенного на границе с Украиной, которую сбила украинская система ПВО, рассказали в МВД Молдовы.
В правоохранительном ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет, но выбиты окна в нескольких домах в Наславче.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.