В минобороны Молдовы заявили, что не зафиксировали полета сбитой Украиной российской ракеты в воздушном пространстве страны

В результате падения российской ракеты в нескольких домах в Наславче выбиты окна, отмечали в МВД Молдовы Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook

Об этом говорится в сообщении минобороны Молдовы в Facebook.

"В контексте соответствующего инцидента сообщаем, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова. Отметим, что осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности", – написали в оборонном ведомстве.

Указывается, что на место падения российской ракеты отправились инженеры национальной армии.

Об упавшей ракете российских оккупантов в районе северной окраины населенного пункта Наславча, расположенного на границе с Украиной, которую сбила украинская система ПВО, рассказали в МВД Молдовы.

В правоохранительном ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет, но выбиты окна в нескольких домах в Наславче.

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