Подоляк о массированном ракетном ударе: Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения и "замораживание" целой страны в прямом эфире

"Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения и "замораживание" целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать "переговорные предложения" России. И всячески откладывать передачу систем ПВО", – заявил Подоляк.

Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світу цікаво дивитися на масові руйнування, «заморожування» цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати «переговорні пропозиції» Росії. І всіляко відкладати передачу * систем ППО… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 31, 2022

Он добавил, что позиция Украины остается прежней: сначала – полный отвод российских войск, потом – диалог.

"Всем "миротворцам" следует заглянуть в Оксфордский словарь: слова "переговоры" и "ультиматумы" имеют диаметрально противоположные дефиниции. Украинская формула мира проста: сначала – выход русских войск, затем – диалог. Если действующий президент РФ не желает мира, будем говорить со следующим", – напомнил советник главы ОП.

Усім «миротворцям» варто заглянути в Оксфордський словник: слова «переговори» та «ультиматуми» мають діаметрально протилежні дефініції. * формула миру проста: спочатку вихід російських військ, потім діалог. Якщо чинний ru-президент не бажає миру, будемо говорити з наступним. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 31, 2022