Подоляк о массированном ракетном ударе: Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения и "замораживание" целой страны в прямом эфире

"Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения и "замораживание" целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать "переговорные предложения" России. И всячески откладывать передачу систем ПВО", – заявил Подоляк.
Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світу цікаво дивитися на масові руйнування, «заморожування» цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати «переговорні пропозиції» Росії. І всіляко відкладати передачу * систем ППО…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 31, 2022
Он добавил, что позиция Украины остается прежней: сначала – полный отвод российских войск, потом – диалог.
"Всем "миротворцам" следует заглянуть в Оксфордский словарь: слова "переговоры" и "ультиматумы" имеют диаметрально противоположные дефиниции. Украинская формула мира проста: сначала – выход русских войск, затем – диалог. Если действующий президент РФ не желает мира, будем говорить со следующим", – напомнил советник главы ОП.
Усім «миротворцям» варто заглянути в Оксфордський словник: слова «переговори» та «ультиматуми» мають діаметрально протилежні дефініції. * формула миру проста: спочатку вихід російських військ, потім діалог. Якщо чинний ru-президент не бажає миру, будемо говорити з наступним.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 31, 2022
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, россияне использовали не только ракеты, но и ударные дроны. Он сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.