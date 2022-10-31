В результате утренних обстрелов Черкасской области четыре человека ранены – ОВА

Табурец: Уже частично с током областной и районные центры Фото: Ігор Табурець / Facebook

"Во время утренней тревоги у нас были ракетные удары по объекту энергетической инфраструктуры. К сожалению, есть четверо пострадавших. Они сейчас в больнице", – написал он.

Чиновник отметил, что энергетики работают над возобновлением энергоснабжения – в первую очередь объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

"Уже частично с током областной и районные центры. Работы продолжаются", – добавил он.