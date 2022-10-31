В результате утренних обстрелов Черкасской области четыре человека ранены – ОВА

"Во время утренней тревоги у нас были ракетные удары по объекту энергетической инфраструктуры. К сожалению, есть четверо пострадавших. Они сейчас в больнице", – написал он.
Чиновник отметил, что энергетики работают над возобновлением энергоснабжения – в первую очередь объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
"Уже частично с током областной и районные центры. Работы продолжаются", – добавил он.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Долетевшие ракеты повредили объекты энергетической инфраструктуры по меньшей мере в семи областях. В Винницкой и Хмельницкой областях обломки ракет, сбитых ПВО, упали на гражданские объекты.
В Киеве и шести областях Украины введены ограничения электроснабжения. Графики почасовых отключений отменены.