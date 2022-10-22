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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне атаковали объект инфраструктуры в Черкасской области пятью дронами-камикадзе – Табурец

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Табурец рассказал о ночном обстреле Черкасской области
Табурец рассказал о ночном обстреле Черкасской области
Фото: Ігор Табурець / Facebook

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Черкасской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Игорь Табурец.

"В ночь на субботу враг атаковал Черкасскую область. Предварительно – пятью дронами-камикадзе. Есть прилеты на один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", - написал Табурец. 

Он призвал не публиковать фото и видео с мест обстрелов.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон". 

Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о пяти погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России.

Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие"Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черкасская область, беспилотники, война России против Украины, Игорь Табурец
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