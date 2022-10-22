Россияне атаковали объект инфраструктуры в Черкасской области пятью дронами-камикадзе – Табурец

"В ночь на субботу враг атаковал Черкасскую область. Предварительно – пятью дронами-камикадзе. Есть прилеты на один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", - написал Табурец.

Он призвал не публиковать фото и видео с мест обстрелов.