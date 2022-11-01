Россияне 31 октября нанесли по Украине 60 ракетных и 15 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также войска РФ совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковловка, Веселое Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кроме этого из артиллерии, минометов и танков оккупанты вели обстрелы в районах населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.