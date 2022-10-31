В Киеве полностью восстановили энергоснабжение, в Киевской области – на 85% – ДТЭК

"В течение пяти часов специалисты ДТЭК перевели на резервную схему питания 85% обесточенных потребителей. Резервная схема будет действовать, пока продолжаются восстановительные работы на разрушенных объектах", – сказано в сообщении.
По информации оператора энергосистемы, по состоянию на 16.00 в области без света остается еще 40 тыс. потребителей.
В ДТЭК отметили, что вместе с органами власти, НЭК "Укрэнерго" и спасательными службами делают все возможное для более быстрого возобновления электроснабжения.
В то же время столичное подразделение оператора, "ДТЭК Киевские электросети", сообщило в Facebook, что возобновлено электроснабжение для потребителей и объектов водоканала, оказавшихся также обесточенными из-за утренних вражеских атак.
"По состоянию на 18.00 потребители переведены на резервные схемы энергопитания, что позволило вернуть им свет", – отмечается в сообщении.
В компании пояснили, что часть потребителей столицы временно остается без электроснабжения, но не по причине аварии. По распоряжению системного оператора "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные ограничения электроснабжения, и оно будет возобновлено после стабилизации ситуации, уточнили в ДТЭК.
31 октября в 17.27 мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.