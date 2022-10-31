В Киеве полностью восстановили энергоснабжение, в Киевской области – на 85% – ДТЭК

В Киевской области подачу электроэнергии восстановили для 85% потребителей, в Киеве свет потенциально есть во всех квартирах, но происходят веерные отключения Фото: depositphotos.com

"В течение пяти часов специалисты ДТЭК перевели на резервную схему питания 85% обесточенных потребителей. Резервная схема будет действовать, пока продолжаются восстановительные работы на разрушенных объектах", – сказано в сообщении.

По информации оператора энергосистемы, по состоянию на 16.00 в области без света остается еще 40 тыс. потребителей.

В ДТЭК отметили, что вместе с органами власти, НЭК "Укрэнерго" и спасательными службами делают все возможное для более быстрого возобновления электроснабжения.

В то же время столичное подразделение оператора, "ДТЭК Киевские электросети", сообщило в Facebook, что возобновлено электроснабжение для потребителей и объектов водоканала, оказавшихся также обесточенными из-за утренних вражеских атак.

"По состоянию на 18.00 потребители переведены на резервные схемы энергопитания, что позволило вернуть им свет", – отмечается в сообщении.

В компании пояснили, что часть потребителей столицы временно остается без электроснабжения, но не по причине аварии. По распоряжению системного оператора "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные ограничения электроснабжения, и оно будет возобновлено после стабилизации ситуации, уточнили в ДТЭК.

31 октября в 17.27 мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.