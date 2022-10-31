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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия хочет загнать нас в депрессию, но лишь усиливает наш гнев". Кличко прокомментировал энергетический террор РФ

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Виталий Кличко: Мы сильны, и у Путина нет шансов
Виталий Кличко: Мы сильны, и у Путина нет шансов
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Россия пытается запугать украинцев атаками на энергетическую инфраструктуру, но вызывает только еще больший гнев, в Кремле пока не поняли, что украинский народ нельзя победить. Об этом в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Владимир Путин посылает свои беспилотники против нашей критической инфраструктуры и разрушает наши системы отопления. Он хочет, чтобы мы мерзли зимой. Россия пытается ввести нас в депрессию, посеять хаос в городе, посеять страх и террор. Но она добивается противоположного. Из-за уничтожения на нашей Родине растет наш гнев. В Москве не поняли, что иногда можно победить армии, но никогда – народ и нацию. Мы сильны, и у Путина нет шансов", – заявил Кличко.

Он также рассказал, как Киев готовится противостоять энергетическому террору Путина.

"Мы пытаемся противодействовать этому, разработали разные сценарии и установили более тысячи отопительных локаций по всему городу. Здесь люди могут поспать и согреться. Мы также купили немало резервных генераторов для школ и больниц. Мы выключили фонари. Световые панели также отключены, и наши электробусы снова работают на бензине и дизеле. В каждом районе города каждый день на несколько часов выключают электроэнергию. Зима будет непростой, но мы готовы", – сообщил мэр.

Кличко подчеркнул, что в нынешней ситуации украинские общины помогают друг другу, поскольку проблема с электроснабжением общая: в стране разрушена каждая третья электростанция.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Виталий Кличко, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины
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