"Россия хочет загнать нас в депрессию, но лишь усиливает наш гнев". Кличко прокомментировал энергетический террор РФ

"Владимир Путин посылает свои беспилотники против нашей критической инфраструктуры и разрушает наши системы отопления. Он хочет, чтобы мы мерзли зимой. Россия пытается ввести нас в депрессию, посеять хаос в городе, посеять страх и террор. Но она добивается противоположного. Из-за уничтожения на нашей Родине растет наш гнев. В Москве не поняли, что иногда можно победить армии, но никогда – народ и нацию. Мы сильны, и у Путина нет шансов", – заявил Кличко.
Он также рассказал, как Киев готовится противостоять энергетическому террору Путина.
"Мы пытаемся противодействовать этому, разработали разные сценарии и установили более тысячи отопительных локаций по всему городу. Здесь люди могут поспать и согреться. Мы также купили немало резервных генераторов для школ и больниц. Мы выключили фонари. Световые панели также отключены, и наши электробусы снова работают на бензине и дизеле. В каждом районе города каждый день на несколько часов выключают электроэнергию. Зима будет непростой, но мы готовы", – сообщил мэр.
Кличко подчеркнул, что в нынешней ситуации украинские общины помогают друг другу, поскольку проблема с электроснабжением общая: в стране разрушена каждая третья электростанция.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.