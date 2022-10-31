"Без света 270 тыс. квартир". Кличко рассказал, когда в Киеве энергетики обещают стабилизировать ситуацию

Кличко отметил, что электричество будут отключать, потому что ситуация сложная Фото: pixabay.com

"Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества. По состоянию на этот час без света в столице 270 тыс. квартир. И 40% потребителей столицы – без воды", – написал он.

По данным мэра, электроэнергию вернули жителям Троещины и – частично – Подола, завершается подключение объектов "Киевводоканала", это позволит наладить водоснабжение.

"Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 21.00–22.00. Но, даже вернув снабжение электроэнергии, отключения будут применять. Потому что ситуация сложная", – подчеркнул Кличко.

Он также рассказал об изменении с 1 ноября графика движения поездов метрополитена.

"В пиковые часы интервалы между поездами составят 4–5 минут, а в остальное время – 8–10 минут. Такой режим работы метро позволит экономить потребление электроэнергии", – объяснил Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)