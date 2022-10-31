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КИЕВ

"Без света 270 тыс. квартир". Кличко рассказал, когда в Киеве энергетики обещают стабилизировать ситуацию

Кличко отметил, что электричество будут отключать, потому что ситуация сложная
Кличко отметил, что электричество будут отключать, потому что ситуация сложная
Фото: pixabay.com

В Киеве без электричества после российских обстрелов 31 октября остаются 270 тыс. квартир, сообщил в 17.27 в Telegrаm мэр столицы Виталий Кличко.

"Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества. По состоянию на этот час без света в столице 270 тыс. квартир. И 40% потребителей столицы – без воды", – написал он.

По данным мэра, электроэнергию вернули жителям Троещины и – частично – Подола, завершается подключение объектов "Киевводоканала", это позволит наладить водоснабжение.

"Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 21.00–22.00. Но, даже вернув снабжение электроэнергии, отключения будут применять. Потому что ситуация сложная", – подчеркнул Кличко.

Он также рассказал об изменении с 1 ноября графика движения поездов метрополитена.

"В пиковые часы интервалы между поездами составят 4–5 минут, а в остальное время – 8–10 минут. Такой режим работы метро позволит экономить потребление электроэнергии", – объяснил Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, Виталий Кличко, метро, война, энергетика, электричество, электроэнергия, Киевводоканал, Троещина, отключение света, обстрелы, война России против Украины, квартира, метрополитен, мэр
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