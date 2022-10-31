У ДТЭК заканчивается оборудование для восстановления энергосистемы

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух враждебных волн атак, которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов", – сказал он.
По словам Сахарука, сейчас есть сложности с покупкой оборудования, потому что это очень дорого.
"Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков", – сказал он.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.