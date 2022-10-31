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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замглавы Офиса президента Украины Сибига о массовом обстреле: Очередная громкая оплеуха всему миру

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В связи с обстрелом Украина предпримет "немедленные жесткие дипломатические шаги", пообещал Сибига
В связи с обстрелом Украина предпримет "немедленные жесткие дипломатические шаги", пообещал Сибига
Фото: Andrij Sybiha / Facebook

Новый обстрел критической инфраструктуры по всей Украине свидетельствует о полном пренебрежении Россией международным правопорядком. Об этом написал 31 октября в Facebook замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

"Очередную волну ракетного террора Россия "приурочила" сегодня к визиту в Киев премьер-министра Чехии – председательствующей в ЕС страны. Выпустив 50 ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине. Какой циничный уже "почерк" государства-террориста", – написал Сибига.

Он напомнил о ракетных обстрелах Киева в день визита генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Очередная громкая оплеуха всему миру. Сразу после торпедирования Россией "зерновой инициативы" и провоцирования нового витка мирового продовольственного кризиса. О чем это все говорит? О полном пренебрежении международным правопорядком. О циничном, дерзком и намеренно показательном пренебрежении целями и принципами Устава ООН", – заявил Сибига.

Он призвал мировое сообщество "быть еще тверже".

"Жестко и на всех уровнях осудить новую волну ракетного варварства РФ. Ускорить предоставление Украине систем ПВО и ПРО. Усилить санкции против России и по праву признать ее государством-террористом. Еще больше изолировать РФ на международной арене и исключить ее из "Большой двадцатки". Заставить вернуться к "зерновой инициативе", – перечислил замглавы ОП.

Он отметил, что Украина также предпримет "немедленные жесткие дипломатические шаги".

"На каждую из 50 ракет Россия получит ответ. Победа обязательно будет за нами!" – подытожил Сибига.

https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7/posts/pfbid02YE57U9enVE1wTkFH4B7PejR22nGEpPqQW2noAonpp8nQ8PTrqu7GSYgcodqPZkZxl

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Долетевшие ракеты повредили объекты энергетической инфраструктуры по меньшей мере в семи областях. В Винницкой и Хмельницкой областях обломки ракет, сбитых ПВО, упали на гражданские объекты. Всего, по данным премьер-министра, повреждено 18 объектов гражданской инфраструктуры, большинство из которых энергетические.

В Киеве и шести областях Украины введены ограничения электроснабжения. Графики почасовых отключений отменены.

Теги: ООН, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Андрей Сибига, Офис президента Украины
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