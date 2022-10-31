Замглавы Офиса президента Украины Сибига о массовом обстреле: Очередная громкая оплеуха всему миру

"Очередную волну ракетного террора Россия "приурочила" сегодня к визиту в Киев премьер-министра Чехии – председательствующей в ЕС страны. Выпустив 50 ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине. Какой циничный уже "почерк" государства-террориста", – написал Сибига.

Он напомнил о ракетных обстрелах Киева в день визита генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Очередная громкая оплеуха всему миру. Сразу после торпедирования Россией "зерновой инициативы" и провоцирования нового витка мирового продовольственного кризиса. О чем это все говорит? О полном пренебрежении международным правопорядком. О циничном, дерзком и намеренно показательном пренебрежении целями и принципами Устава ООН", – заявил Сибига.

Он призвал мировое сообщество "быть еще тверже".

"Жестко и на всех уровнях осудить новую волну ракетного варварства РФ. Ускорить предоставление Украине систем ПВО и ПРО. Усилить санкции против России и по праву признать ее государством-террористом. Еще больше изолировать РФ на международной арене и исключить ее из "Большой двадцатки". Заставить вернуться к "зерновой инициативе", – перечислил замглавы ОП.

Он отметил, что Украина также предпримет "немедленные жесткие дипломатические шаги".

"На каждую из 50 ракет Россия получит ответ. Победа обязательно будет за нами!" – подытожил Сибига.