В Луцке Волынской области призывают запастись питьевой и технической водой из-за остановки электроснабжения

"Соответственно, с 9:00 до 18:00 в правобережной части Луцка от реки Стырь (центральная часть города, 33-й, 40-й кварталы и другие районы) будет прекращено водоснабжение или существенно снижено давление воды в сети", – говорится в сообщении.

Лучан призвали заранее создать суточный запас питьевой воды и подготовить воду для технических целей.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.