"Укрэнерго" предупредило об аварийных отключениях света по всей Украине

"Для устранения последствий в 17.00 диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей. Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиянами", – говорится в сообщении.
Поясняется, что такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.
"Ремонтные бригады работают круглосуточно. Просим украинцев о понимании и помощи. Вопрос себе "Что я могу выключить" и выключение лишнего – это помощь нам на энергетическом фронте", – отметили в "Укрэнерго".
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.