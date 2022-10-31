"Укрэнерго" предупредило об аварийных отключениях света по всей Украине

"Для устранения последствий в 17.00 диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей. Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиянами", – говорится в сообщении.

Поясняется, что такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно. Просим украинцев о понимании и помощи. Вопрос себе "Что я могу выключить" и выключение лишнего – это помощь нам на энергетическом фронте", – отметили в "Укрэнерго".