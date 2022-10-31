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МИД договорился о поставках оборудования из 12 стран для восстановления энергосистемы Украины после атак оккупантов – Кулеба

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В МИД договорились о поставках 954 единиц энергетического оборудования из 12 стран, отметил Кулеба
В МИД договорились о поставках 954 единиц энергетического оборудования из 12 стран, отметил Кулеба
Фото: EPA

Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами, привлекая необходимую помощь и оборудование для преодоления последствий террористических атак России по критической инфраструктуре Украины.

Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр МИД.

По словам министра, соответствующее поручение дал президент, а МВД, Минэнерго и другие органы власти и госпредприятия составили и обновляют список нужд.

МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО, отметил Кулеба.

Кроме того, украинские дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями – производителями энергетического оборудования, в частности – из Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР.

"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время", – подчеркнул Кулеба.

Так, среди оборудования, которое получает Украина, – генераторы разных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки.

"Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров… Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в трудный час испытаний", – резюмировал глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Украина, МИД Украины, помощь, электроэнергия, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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