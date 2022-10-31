МИД договорился о поставках оборудования из 12 стран для восстановления энергосистемы Украины после атак оккупантов – Кулеба

В МИД договорились о поставках 954 единиц энергетического оборудования из 12 стран, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр МИД.

По словам министра, соответствующее поручение дал президент, а МВД, Минэнерго и другие органы власти и госпредприятия составили и обновляют список нужд.

МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО, отметил Кулеба.

Кроме того, украинские дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями – производителями энергетического оборудования, в частности – из Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР.

"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время", – подчеркнул Кулеба.

Так, среди оборудования, которое получает Украина, – генераторы разных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки.

"Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров… Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в трудный час испытаний", – резюмировал глава МИД.

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