МИД договорился о поставках оборудования из 12 стран для восстановления энергосистемы Украины после атак оккупантов – Кулеба

Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр МИД.
По словам министра, соответствующее поручение дал президент, а МВД, Минэнерго и другие органы власти и госпредприятия составили и обновляют список нужд.
МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО, отметил Кулеба.
Кроме того, украинские дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями – производителями энергетического оборудования, в частности – из Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР.
"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время", – подчеркнул Кулеба.
Так, среди оборудования, которое получает Украина, – генераторы разных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки.
"Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров… Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в трудный час испытаний", – резюмировал глава МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.