Утром враг выпустил по Одесской области три крылатые ракеты – ВСУ

Враг пытался атаковать юг области с самолетов Су-30 с направления Черного моря.

"Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем", – отметили в сообщении.

Также сегодня ночью украинская ПВО сбила шесть дронов-камикадзе в Киевской области, шесть – в Днепропетровской и два – в Черкасской. Один дрон поразил объект инфраструктуры в Черкасской области. Начался пожар, который оперативно потушили, людских потерь нет, сообщили в ОК "Юг".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.