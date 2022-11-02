В Днепре прозвучали взрывы, в Кременчуге работает ПВО

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 22.29 Фото: depositphotos.com

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО!" – написал он в 23.54.

Ранее, в 22.43, глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин рассказал в Telegram, что по направлению из Днепропетровской области в Полтавскую двигаются БПЛА.

О взрывах в Днепре в 23.16 в Telegram проинформировало Общественное.

"Щоб ви всі повиздихали…" – написал в Telegram мэр Днепра Борис Филатов.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 22.29, а в Полтавской – в 22.34.

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