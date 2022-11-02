В Днепре прозвучали взрывы, в Кременчуге работает ПВО

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Малецкий.
"Оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО!" – написал он в 23.54.
Ранее, в 22.43, глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин рассказал в Telegram, что по направлению из Днепропетровской области в Полтавскую двигаются БПЛА.
О взрывах в Днепре в 23.16 в Telegram проинформировало Общественное.
"Щоб ви всі повиздихали…" – написал в Telegram мэр Днепра Борис Филатов.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 22.29, а в Полтавской – в 22.34.
Война России против Украины. Главное (обновляется)