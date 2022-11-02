Ночью в Киевской области сбили шесть иранских дронов-камикадзе

"Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подступах к столице, уничтожено шесть "Шахедов", – говорится в сообщении в телеграм-канале.

Еще шесть беспилотников украинские военные сбили в Днепропетровской области.

Всего за прошедшую ночь оккупанты выпустили по Украине 13 иранских беспилотников Shahed-136, 12 из них сбила ПВО, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)