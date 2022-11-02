Ночью ПВО и авиация Украины сбили 12 из 13 дронов-камикаде – Воздушные силы ВСУ

Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2". Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Они уничтожили 12 из 13 иранских беспилотников Shahed-136, которые используют оккупанты. Оккупанты отправили их на территорию восточной и центральной части Украины.

Военные уточнили, что шесть БПЛА были сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток".

Еще шесть – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.