Ночью ПВО и авиация Украины сбили 12 из 13 дронов-камикаде – Воздушные силы ВСУ

Они уничтожили 12 из 13 иранских беспилотников Shahed-136, которые используют оккупанты. Оккупанты отправили их на территорию восточной и центральной части Украины.
Военные уточнили, что шесть БПЛА были сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток".
Еще шесть – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".
По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Россия заказала у Ирана около 1700 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.
Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.
По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.