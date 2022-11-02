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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью ПВО и авиация Украины сбили 12 из 13 дронов-камикаде – Воздушные силы ВСУ

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Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".
Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за прошедшую ночь сбили почти все боевые беспилотники, отправленные Россией. Об этом ВС ВСУ 2 ноября сообщает в Telegram.

Они уничтожили 12 из 13 иранских беспилотников Shahed-136, которые используют оккупанты. Оккупанты отправили их на территорию восточной и центральной части Украины.

Военные уточнили, что шесть БПЛА были сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток".

Еще шесть – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Россия заказала у Ирана около 1700 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: армия РФ, беспилотники, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Сухопутные войска Украины, российские оккупанты
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