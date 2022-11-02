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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация за сутки нанесла по оккупантам 33 удара, артиллерия поразила три склада боеприпасов – Генштаб ВСУ

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Украинские военные наносят поражения оккупантам
Украинские военные наносят поражения оккупантам
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 ноября.

По данным Генштаба, под огнем оказались 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семь позиций зенитных ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки украинские воины сбили вертолет, два беспилотника типа "Орлан-10", шесть ударных беспилотников Shahed-136 и два – типа "Куб".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и шесть других важных военных объектов противника.

В Генштабе также уточнили данные по потерям россиян в последние дни. По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября – там уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области 30 октября было уничтожено 12 захватчиков.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 1 ноября, составили около 72 470 военных, 2698 танков, 276 самолетов, 257 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, Панцирь-С, потери армии России
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