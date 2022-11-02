Украинская авиация за сутки нанесла по оккупантам 33 удара, артиллерия поразила три склада боеприпасов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, под огнем оказались 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семь позиций зенитных ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки украинские воины сбили вертолет, два беспилотника типа "Орлан-10", шесть ударных беспилотников Shahed-136 и два – типа "Куб".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и шесть других важных военных объектов противника.

В Генштабе также уточнили данные по потерям россиян в последние дни. По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября – там уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области 30 октября было уничтожено 12 захватчиков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)