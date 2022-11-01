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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ за сутки ударила по 19 районам сосредоточения военной техники россиян – Генштаб ВСУ

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ВСУ нанесли 22 авиаудара по российским оккупантам, отметили в Генштабе ВСУ
ВСУ нанесли 22 авиаудара по российским оккупантам, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация сил обороны Украины в течение суток 1 ноября нанесла 22 удара по российским оккупантам.

Об этом 1 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Под поражение попали 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях сбили два БПЛА оккупантов типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов-камикадзе Shahed-136, рассказали в Генштабе.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника", – отмечается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 1 ноября, составили около 72 470 военных, 2698 танков, 276 самолетов, 257 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, дрон-камикадзе
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