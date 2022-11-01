Авиация ВСУ за сутки ударила по 19 районам сосредоточения военной техники россиян – Генштаб ВСУ

ВСУ нанесли 22 авиаудара по российским оккупантам, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом 1 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Под поражение попали 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях сбили два БПЛА оккупантов типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов-камикадзе Shahed-136, рассказали в Генштабе.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника", – отмечается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)